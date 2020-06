SENSTIUS: “Periodo emozionante vissuto a Catania. Spero in notizie positive per il club”

Sebastiaan Senstius, giovane promessa del calcio australiano che per tre mesi ha fatto parte del settore giovanile rossazzurro, rilascia a tuttocampo.it un’intervista ricordando l’esperienza di Catania:

“Per me è stato un periodo di apprendimento molto emozionante quello vissuto a Catania. Dopo una fase iniziale di adattamenti mi sono sicuramente trovato bene e ho imparato molto dagli altri giocatori. Avevo 16 anni all’epoca ma mi allenavo con la Berretti, una vera sfida per me. E’ stato molto bello giocare insieme a calciatori forti come Emanuele Pecorino e Gian Marco Distefano, a dimostrazione del grande lavoro svolto dalla società rossazzurra nel proprio settore giovanile. Sia Orazio Russo che Umberto Fabiano sono stati fondamentali nella mia crescita a Catania. Vedere cosa sta succedendo al club mi rende triste per tutte le persone coinvolte, ma spero che presto arrivino notizie positive. Spero solo che il club sia in grado di ottenere il sostegno finanziario di cui ha bisogno in modo che un giorno possa tornare dove gli compete, la Serie A”.

