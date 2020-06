SERIE B: Benevento matematicamente promosso in A

Mancava soltanto l’aritmetica per decretare la promozione in Serie A. Era sufficiente almeno un punto contro la Juve Stabia, ne sono arrivati tre per merito del gol del definitivo 1-0 siglato da Sau al minuto 71 nonostante un tempo e mezzo giocato in dieci per l’espulsione di Caldirola. Strega che torna ufficialmente nella massima categoria con sette giornate d’anticipo, eguagliando il record dell’Ascoli nel ’78. Ben 56 gol fatti e 15 subiti, numeri impressionanti per la squadra sapientemente allenata da Filippo Inzaghi.

