SERIE C: Coppa Italia, finale su Rai Sport. Tra una settimana il Catania saprà quando esordire ai Play Off

Per il Catania si avvicina il momento di scoprire quando arriverà ufficialmente il momento di esordire ai Play Off. Sabato 27 giugno alle 20.45 allo stadio “Manuzzi” di Cesena (diretta tv su Rai Sport), si giocherà infatti la finale di Coppa Italia Serie C Ternana-Juventus Under 23. In caso di successo delle fere, l’1 luglio i rossazzurri riceveranno al “Massimino” la Virtus Francavilla. Altrimenti accederanno direttamente al secondo turno, a seguito della rinuncia di partecipazione ai Play Off della Vibonese che determinerebbe la vittoria a tavolino.

