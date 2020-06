SERIE C – Corapi: “Questi Play Off scelti per favorire qualcuno…”

Play Off da disputare in gara secca, interrompendo definitivamente il campionato di Serie C. Decisione federale che non trova d’accordo il centrocampista del Catanzaro Francesco Corapi, intervenuto a La Gazzetta dello Sport:

“C’era il tempo per disputarli per intero, questi spareggi, noi avremmo avuto più chance, non capisco perché abbiano cambiato formula: volendo essere maligni, penso sia stata una scelta per favorire qualcuno…”.

Corapi, tuttavia, crede che la squadra possa realizzare l’impresa:

“Questo è un gruppo giovane ma forte, se ci crede può riuscirci. Stiamo bene, fra di noi e con l’allenatore c’è grande serenità: dovessimo passare i primi due turni, l’entusiasmo crescerà ancora”.

