SERIE C: dal Palermo al Mantova, le squadre neo promosse

Nessuna sorpresa. Il Consiglio Federale ha infatti optato per la cristalizzazione delle classifiche del campionato di Serie D, accogliendo tra i professionisti le prime classificate di ciascun raggruppamento. Esultano, pertanto, le squadre di Mantova, Grosseto, Lucchese, Pro Sesto, Matelica, Bitonto, Palermo, Campodarsego e Turris per il salto di categoria in C. Retrocessione in Eccellenza, invece, per le ultime quattro classificate di ogni girone.

