SERIE C – Emerson (Potenza): “Play Off, motivazioni decisive. Gara di Catania rimasta nella mente di tutti noi…”

Così l’esperto difensore del Potenza Emerson in vista dei Play Off, ai microfoni di tuttoc.com, ricordando con amarezza l’eliminazione dello scorso anno a Catania:

“Sicuramente entrare al secondo turno è un grande vantaggio, visto il livello del nostro girone e le squadre che parteciperanno ai playoff. Avremo due risultati su tre ed è molto importante, oltre a tre giorni in più per limare i piccoli dettagli che potranno risultare determinanti per una partita così importante. Saranno partite giocate alla pari visto che non c’è il fattore campo ma solo quello del risultato. Non ci sarà nessun vantaggio ambientale”.

“Il playoff contro il Catania è rimasto nella mente di tutti per come siamo usciti e per le due partite giocate. A mio avviso avremmo meritato di andare avanti ma nel calcio un episodio può cambiare la stagione ed è successo a Catania. La squadra quest’anno si è rinforzata con l’inserimento di elementi importanti che si sono inseriti in un gruppo già solido. Ovviamente l’obiettivo è cercare di andare più avanti possibile, tenendo conto che i playoff sono una lotteria. Ma saranno anche partite secche, dove potrà succedere di tutto. Chi si farà trovare più pronto fisicamente e soprattutto mentalmente avrà maggiori chance. Le motivazioni faranno la differenza”.

