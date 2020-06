SERIE C – L’ex Catania Bergamelli (Ternana): “Ci teniamo a vincere la Coppa Italia”

L’ex difensore del Catania Dario Bergamelli determinato a vincere la Coppa Italia sabato nella finalissima contro la Juventus Under 23. Vittoria che, eventualmente, per i rossazzurri significherebbe accesso diretto al secondo turno dei Play Off il 5 luglio, ancor prima di scendere in campo:

“Riprendere non è facile, tutte le squadre avranno le stesse difficoltà, ma siamo un gruppo forte che nelle gare secche può dire tanto, quindi testa alla Coppa prima e ai playoff poi – le parole di Bergamelli a tuttomercatoweb.com – Noi ci teniamo a vincere la Coppa, la Ternana non ha mai vinto un trofeo, ma non siamo l’unica formazione a considerarla. Dai quarti di finale tutti iniziano a capirne l’importanza. Perché non è solo un trofeo, mette in palio anche una posizione agevolata nei playoff che possono poi portare alla Serie B. Noi favoriti? No, si azzera tutto dopo tre lunghi mesi di stop, ma vogliamo fare qualcosa di buono per portare a casa sia la Coppa Italia che la Serie B”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***