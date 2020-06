SERIE C – Perez (Virtus Francavilla): “Catania o Teramo non fa differenza, possiamo divertirci”

L’attaccante della Virtus Francavilla Leonardo Perez smanioso di tornare in campo per disputare i Play Off:

“Noi ce la giochiamo con tutti, io gioco per vincere – spiega a tuttoc.com – L’obiettivo è arrivare fino in fondo, i playoff sono pieni di incognite e secondo me arrivare a passare il primo turno porterebbe grandi benefici per il tipo di squadra che siamo. Se tutto gira secondo il verso giusto uno può sperare di poterli vincere. Siamo obbligati a vincere per passare il turno, certe volte avere due risultati su tre non porta benefici. Noi abbiamo tutto da guadagnare, possiamo divertirci. Chi preferisco affrontare alla prima tra Catania e Teramo? Non fa differenza, tanto per arrivare fino in fondo devi affrontare le più forti. Dopo tre mesi non sai cosa puoi trovare”.

