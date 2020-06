SERIE C: idea Play Off da disputare esclusivamente in gara secca

Play Off per tutte le squadre di Serie C aventi diritto sulla base dell’attuale classifica, ma con una possibile modifica della formula: no andata e ritorno ma sempre gara secca, come accade normalmente nei primi turni degli spareggi promozione. Possibile, in caso di parità, l’eliminazione della peggior classificata. Un’idea emersa in queste ore per accorciare i tempi, secondo quanto raccolto dai colleghi di tuttoc.com. Vedremo se ci saranno concreti margini per metterla in pratica, in attesa del Consiglio Federale in programma lunedì.

