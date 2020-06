SERIE C: Play Out andata, gioia Rigoli e Mei. Sicula Leonzio corsara a Bisceglie

Ritorno in campo per le formazioni di Serie C impegnate nelle gare d’andata dei Play Out. L’Imolese riesce ad imporsi sul campo dell’Arzignano, mentre Pianese e Pergolettese non si fanno male. L’ex rossazzurro Mei, attuale dirigente del Fano, accoglie con legittima soddisfazione il sorprendente 2-0 inflitto al Ravenna. Acuto esterno della Sicula Leonzio a Bisceglie grazie ad un gran gol di Bariti nel primo tempo. Bene anche il Rende di mister Rigoli, che piega di misura la resistenza del Picerno. L’Olbia, infine, batte la Giana Erminio.

SERIE C – PLAY OUT ANDATA

Arzignano 1 – 2 Imolese (6′ Chinellato, 25′ Piccioni aut., 91′ Barzaghi)

Pianese 0 – 0 Pergolettese

Rende 1 – 0 Picerno (51′ Loviso)

Fano 2 – 0 Ravenna (50′ Parlati, 56′ Barbuti)

Bisceglie 0 – 1 Sicula Leonzio (33′ Bariti)

Olbia 1 – 0 Giana Erminio (56′ Perna aut.)

