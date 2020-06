SERIE C: da Rapisarda a Litteri, i catanesi impegnati nei Play Off

Ormai ci siamo per la disputa dei Play Off di Serie C. Si parte martedì 30 giugno con il primo turno (fase a gironi) in gara unica. Nei giorni scorsi ci siamo occupati degli ex calciatori del Catania impegnati negli spareggi promozione. Adesso, invece, spazio ai giocatori nati nella città dell’Elefante che sognano di portare le rispettive squadre in B. In casa rossazzurra figurano il gioiellino Kevin Biondi, finito già da tempo nel mirino di diversi club cadetti, oltre al difensore Mario Noce, al centrocampista Orazio Di Grazia e altri ragazzi promossi dalla Berretti in prima squadra. Per quanto concerne le rivali degli etnei ai Play Off, spostandoci ad Avellino riscontriamo la presenza in organico del centrale difensivo ex Siracusa Francesco Bertolo, classe 1998 che non ha mai indossato la casacca rossazzurra in carriera. Sotto il vulcano ha rappresentato calcistivamente Atletico Catania e Trecastagni.

L’esperto attaccante del Padova Gianluca Litteri è un altro volto made in Catania. Avrebbe tanto desiderato, un giorno, di vestire rossazzurro ma il sogno non si è mai concretizzato giocando al “Massimino” solo da avversario. La società veneta punta forte sui suoi gol ai Play Off (cartellino di proprietà del Cosenza). Chiudiamo con il terzino destro classe ’92 Francesco Rapisarda. Uno dei profili più interessanti del panorama calcistico di Lega Pro, Rapisarda è cresciuto nelle giovanili rossazzurre prima di militare tra le fila di Cosenza, L’Aquila, Parma, Vigor Lamezia, Lumezzane e Sambenedettese. Oggi milita proprio in quest’ultimo club e ne indossa la fascia di capitano, sognando la B.

