SERIE C – Reggina, l’ex Catania Blondett: “Sogno B inseguito a lungo e finalmente realizzato”

Si realizza il sogno di Edoardo Blondett. L’ex difensore del Catania festeggia la promozione in Serie B, ottenuta con la maglia della Reggina a seguito della decisione del Consiglio Federale di cristallizzare la classifica decretando la promozione diretta degli amaranto: “Un sogno inseguito a lungo e finalmente realizzato nell’anno più incredibile della mia vita”, le parole di Blondett su Instagram per una B che non aveva mai conquistato in carriera, dopo esserci andato vicino tra le fila del Catania due anni fa, fallendo uno dei rigori rivelatisi fatali contro la Robur Siena in semifinale Play Off.

