SERIE C – Reggina, poker di promozioni in carriera per l’ex Catania Garufo

Nella stagione 2015/2016 ha indossato la maglia del Catania, quando i rossazzurri seppero di dovere ripartire dalla Lega Pro, a seguito della retrocessione d’ufficio scaturita dagli sviluppi della vicenda ‘I Treni del Gol’. Oggi Desiderio Garufo fa parte dell’organico della Reggina e festeggia il meritato salto di categoria in Serie B. Il terzino siciliano ha messo a segno il suo personale poker di promozioni e lo ha voluto ribadire attraverso un post sui social. In precedenza Garufo ha vinto il campionato di C a Novara, sempre con il tecnico Domenico Toscano al timone, staccando il pass per la cadetteria anche indossando le casacche di Parma e Trapani.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***