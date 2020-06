SERIE C – Reggina: rispetto norme anti-Covid, sanzioni in arrivo per tifosi, giocatori e giornalisti

Sono giorni di festa a Reggio Calabria per il ritorno in Serie B della Reggina tanto atteso. L’ufficialità della promozione in cadetteria ha spinto molti tifosi e qualche giocatore a scendere in piazza per festeggiare. Com’era prevedibile, si sono create delle situazioni di assembramento. La questura di Reggio ha riscontrato un atteggiamento responsabile nel complesso, ma nel momento in cui si sono presentati alcuni giocatori c’è stata folla attorno a loro. Le persone che non hanno rispettato le linee anti-Covid sono state prontamente identificate e riceveranno le sanzioni previste dalla legge. Nel mirino della questura tifosi, calciatori e giornalisti.

