SERIE C – Virtus Francavilla: contro Catania o Teramo assenza importante in difesa

Spesso titolare con 22 presenze in questo campionato di Serie C, il roccioso difensore della Virtus Francavilla Andrea Tiritiello, classe 1995, salterà con certezza il primo turno eliminatorio dei Play Off al cospetto di Catania o Teramo (rossazzurri avversari qualora la Juventus Under 23 vincesse la finale di Coppa Italia contro la Ternana, ndr). Prima del lockdown, infatti, il calciatore in prestito dal Cosenza ha riportato un turno di squalifica che, a termini di regolamento, dovrà scontare ai Play Off.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***