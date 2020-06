SERIE C – Virtus Francavilla, tamponi nuovamente negativi per tutti

Nella giornata di ieri, venerdì 12 giugno, la Virtus Francavilla – potenziale avversaria del Catania ai Play Off – ha effettuato il secondo ciclo di tamponi naso-faringei oltre ai test sierologici dal Centro Clinico Diagnostico Ditonno di Bari, in ottemperanza ai protocolli sanitari vigenti per l’attività sportiva agonistica. Tutti i tamponi e i test effettuati sono risultati nuovamente negativi. Prosegue senza intoppi, pertanto, la preparazione dei pugliesi al primo turno dei Play Off.

