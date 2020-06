SERIE A – Donnarumma: l’ex Catania torna al gol, dando un pizzico di speranza al Brescia

Brescia in fondo alla classifica di Serie A ed a cui serve una disperata rimonta per centrare la salvezza. Le rondinelle dovranno assicurarsi d’incamerare il maggior numero possibile di punti per firmare l’impresa. L’attaccante Alfredo Donnarumma, ex rossazzurro, prova ad alimentare le speranze contribuendo all’1-1 finale maturato qualche giorno fa sul campo della Fiorentina, in occasione del recupero della 25/a giornata.

Donnarumma ha portato momentaneamente in vantaggio i lombardi nel primo tempo trasformando un calcio di rigore, poi i padroni di casa hanno risposto con la rete di German Pezzella. Per Donnarumma si è trattato di un ritorno al gol dopo lunghi mesi di digiuno (quinto centro in campionato, sesto stagionale). L’ultima volta che andò a segno in campionato risaliva a settembre 2019: Brescia 1-2 Juventus.

