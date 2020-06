SILVESTRI: sirene di mercato da Viterbo per il difensore

Archiviata in via definita la stagione, la proprietà della Viterbese è già operativa in vista del prossimo campionato di Serie C. Il club vuole allestire una rosa competitiva ed ha iniziato a sondare il mercato alla ricerca dei profili giusti e funzionali al progetto, in collaborazione con il consulente Franco Zavaglia. Nomi importanti di elementi in grado di fare la differenza in questa categoria. Tra questi, secondo quanto riporta cuorigialloblu.com, piace il roccioso centrale difensivo del Catania Tommaso Silvestri. Il difensore, adocchiato già nelle scorse sessioni di calciomercato, è legato contrattualmente al Catania fino a giugno 2021. La Viterbese attende di conoscere le sorti della società etnea.

