SIMPLICIO: “Catania-Palermo gara molto eccitante da giocare, come due grandi derby brasiliani”

Le emozioni del derby di Sicilia per eccellenza, Catania-Palermo, raccontata dall’ex centrocampista rosanero Fabio Simplicio a Futebol na Veia:

“E’ un derby molto caldo, c’è grande rivalità tra le tifoserie. La sensazione è la stessa di quando si gioca al San Paolo contro il Palmeiras, oppure al San Paolo contro il Corinthians. Ci sono provocazioni, i tifosi vanno al centro di allenamento per dare supporto, fuochi d’artificio… è una partita molto eccitante da giocare. Una emozione meravigliosa che ho avuto il piacere di provare. Il derby più sorprendente è stato il mio primo, che abbiamo vinto 5-3. Ho avuto il piacere di fare un gol in questo classico, ma la sfortuna di essere espulso. Allo stesso tempo, momento di gioia e tristezza per me ma è stato un derby straordinario che abbiamo vinto io ed Amauri”.

Col Catania però, aggiungiamo noi, per Simplicio sono stati più i dolori che le gioie. Il brasiliano ha infatti vissuto un 2-1 in favore del Palermo ma anche le sconfitte per 3-1, 2-0 e (soprattutto) 0-4. Complessivamente Simplicio ha riportato 4 ko, 3 pareggi ed altrettanti risultati favorevoli indossando pure la maglia della Roma.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***