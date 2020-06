STADIO MASSIMINO: previsti interventi per presentarlo in condizioni regolari ai Play Off

“Si è già cominciato a lavorare sulla questione stadio in vista dei playoff, una volta appreso della decisione di partecipare agli spareggi da parte dell’attuale proprietà”. Parole rilasciate dall’assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi. Già nei mesi scorsi sono proseguiti i lavori di manutenzione dello stadio “Angelo Massimino”. Adesso, l’obiettivo è quello di rendere efficiente e funzionale l’impianto sportivo in occasione della disputa degli spareggi promozione, che avranno inizio l’1 luglio contro la Virtus Francavilla o nei giorni successivi con altro avversario accedendo direttamente al secondo turno, a seconda dell’esito della finale di Coppa Italia Ternana-Juventus Under 23.

Si procederà con il completamento della sanificazione dei locali dello stadio – immaginiamo ad opera degli operatori della direzione Ecologia e Ambiente del Comune – con particolare attenzione agli spogliatoi, al corridoio che porta agli stessi, al tunnel che conduce al campo e alla Tribuna Stampa più altri interventi strutturali previsti nell’ambito del rispetto delle norme anti Covid. Non ci saranno problemi per la consegna del “Massimino” in condizioni regolari quando giungerà l’appuntamento con i Play Off, osservando le regole inserite nei protocolli sanitari.

