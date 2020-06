STIPENDI GENNAIO/FEBBRAIO: ecco perchè, rispetto al Catania, un punto di penalizzazione in meno per il Siena

Nei giorni scorsi il Tribunale Federale, a proposito del mancato pagamento degli stipendi di gennaio e febbraio alla scadenza, ha sentenziato infliggendo la penalizzazione di due punti al Catania da scontare in questo campionato. Decisione che non ha colto nessuno di sorpresa. Per la medesima ragione, però, in C la Robur Siena ha ricevuto un solo punto di penalità. Fatto determinante perchè in questo modo i bianconeri – vedendo modificata la loro classifica e, quindi, l’avversario ai Play Off – hanno già ottenuto l’accesso al secondo turno poichè l’Arezzo ha deciso di rinunciare a scendere in campo.

Ma perchè -1 ai senesi? C’è una differenza sostanziale. Il club toscano, a differenza del Catania, ha provveduto al pagamento degli stipendi dopo qualche settimana successiva alla scadenza del termine del 16 marzo risultando convincente la memoria difensiva impostata dagli avvocati sulla base dell’emergenza Covid. -1 che non ha precedenti in una casistica del genere e premia la strategia portata avanti dai legali rappresentanti della Robur.

