TFN: violazioni Covisoc, entro luglio la decisione sul Catania?

Il 26 maggio scorso il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare tre società attualmente iscritte al campionato di Lega Pro: Casertana, Robur Siena e Catania. Deferimento scattato per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2020, gli emolumenti relativi ai mesi di gennaio e febbraio, oltre a non aver documentato alla Covisoc l’avvenuto pagamento degli stessi. Ma mentre Casertana e Siena hanno pagato gli stipendi con qualche mese di ritardo, lo stesso non è ancora avvenuto in casa rossazzurra.

In ogni caso appare molto probabile che, per i club appena citati, il Tribunale Federale Nazionale si pronunci infliggendo una penalizzazione di 2 punti, forse da scontare nel prossimo campionato. Entro luglio dovrebbe arrivare la decisione in merito. E bisognerà anche vedere se, in seguito, ci sarà il rischio d’incappare in una ulteriore penalità, riferita al mancato pagamento alla scadenza delle ritenute e dei contributi previdenziali sempre degli stipendi di gennaio e febbraio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***