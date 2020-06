TORRE DEL GRIFO: mercoledì incontro con i lavoratori, si avvicina la riapertura

Si va verso la riapertura del centro sportivo Torre del Grifo Village. Mercoledì 3 giugno ci sarà un incontro tra i lavoratori e l’azienda. Cataniatoday.it ha sentito Rita Ponzo, segretaria provinciale della Fisascat-Cisl, intervenuta sul tema:

“L’azienda sembra si stia organizzando per riaprire, una riapertura che dovrà avvenire chiaramente a norma per quanto riguarda i protocolli di sicurezza legati al Covid, sia per quanto riguarda l’affluenza dell’utenza e dal punto di vista dei lavoratori. Noi come organizzazione sindacale abbiamo firmato l’integrazione salariale chiesta per tutto questo periodo di chiusura”.

