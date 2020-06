TROCINI (all. Virtus Francavilla): “A Catania con coraggio e grande rispetto, il momento societario non influità negativamente sugli etnei”

Conferenza stampa in casa Virtus Francavilla, alla vigilia della trasferta di Catania. Il tecnico Bruno Trocini confida nella determinazione della sua squadra, sognando il passaggio al turno successivo dei Play Off:

“Lo scopo principale era quello di rimettere in sesto i ragazzi dal punto di vista tecnico e fisico, avendo affrontato una situazione mai vissuta prima. Non conoscere l’avversario fino a pochi giorni fa è stato un problema ma avevamo comunque preparato qualcosa in funzione della sfida al Teramo o al Catania, due avversarie diverse. Adesso sappiamo di andare a Catania e siamo orientati in maniera precisa. Ci andiamo a giocare un Play Off dove vogliamo dire la nostra. I ragazzi e tutto l’ambiente hanno voglia di essere protagonisti, la mia squadra ha lavorato veramente bene in queste settimane. Siamo pronti ad una gara che è comunque piena zeppa di incognite perchè immagino che nessuno possa dire con certezza come risponderemo sul campo dopo tre mesi di fermo totale. Vedremo un pò, speriamo bene”.

“Se il momento societario delicato del Catania può influire negativamente sui rossazzurri? Non credo perchè i Play Off sono una vetrina importante dove tante squadre e addetti ai lavori osserveranno con attenzione queste partite. Probabilmente, soprattutto i giocatori che hanno paura di non avere un contratto in futuro, si sentiranno spinti a dare il massimo. Fermo restando che noi leggiamo di una società che sta provando ad andare avanti. Sarà assolutamente una squadra che avrà le nostre stesse motivazioni oltre ad una qualità che conosciamo tutti. Assenza di tifosi penalizzante per il Catania? In teoria sì. Giocare a Catania con lo stadio pieno è un conto, a porte chiuse un altro. Poi in campo si va sempre on 11 contro 11, a prescindere dalla presenza del tifo”.

“Condizione fisica? Nessuna squadra ha i 90′ sulle gambe. E’ chiaro che ci troviamo in una situazione in cui, ad un certo punto, dove non arrivano le gambe dovrà esserci il cuore. I ragazzi lo sanno, testa e cuore innanzitutto. Siamo consapevoli che si potrebbe soffrire magari il caldo ma ci sono cinque cambi da sfruttare. Dobbiamo dare tutto e di più rispetto a quello che abbiamo. Noi spesso facciamo bella figura con le big? E’ un ricordo che ci teniamo stretto, quello di aver giocato alla pari e a volte meglio contro le grandi. Andremo a Catania con grandissimo rispetto di un avversario forte, una delle favorite alla vittoria finale. Lo affronteremo con coraggio, con le nostre doti e consapevoli che abbiamo delle qualità da dover mettere in campo al massimo delle nostre possibilità perchè il lockdown ha azzerato ogni cosa”.

“Regolamento Play Off e classifica cristallizzata? Sarebbe stato meglio se avessero tolto anche i 2 risultati su 3 a favore di chi è meglio classificato… questo rappresenta sicuramente un vantaggio per loro. Se il campionato fosse ripreso regolarmente avremmo potuto scalare qualche posizione in classifica ma non c’è alcun rammarico, facciamo i Play Off per il terzo anno di fila e questa è una gioia per noi. Vogliamo migliorarci ogni anno, questa è la costante della Virtus”.

