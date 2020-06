UFFICIALE: estesi i contratti di Capanni, Marchese, Beleck e Di Grazia. Dall’1 luglio via Marchese, Rizzo ed Esposito

Il Calcio Catania rende noto di aver definito e formalizzato l’accordo per l’estensione contrattuale a titolo gratuito, fino al 31 agosto 2020, con i calciatori Marco Biagianti, Orazio Di Grazia e Leo Steve Beleck A’Beka. I calciatori Andrea Esposito, Giovanni Marchese e Giuseppe Rizzo non hanno firmato tale accordo e pertanto saranno liberi da contratto fin da domani, mercoledì 1° luglio. In base al Comunicato Ufficiale 228/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio, inoltre, è stato sottoscritto l’apposito modulo per l’estensione del tesseramento a titolo temporaneo del calciatore Gabriele Capanni fino alla nuova data di conclusione della stagione sportiva 2019/2020.

