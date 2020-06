VERSO I PLAY OFF: Furlan tra i portieri meno battuti delle squadre partecipanti

Con dieci partite senza subire reti, Jacopo Furlan è uno degli estremi difensori ad essere stato battuto meno volte in campionato tra le squadre di Serie C partecipanti agli spareggi promozione. L’ultima occasione in cui il portiere del Catania ha mantenuto inviolata la propria porta risale all’8 marzo, quando i rossazzurri s’imposero sul campo del Bisceglie prima del lockdown. Il migliore in assoluto in questa speciale statistica di riferimento e l’ex Catania Raffaele Ioime con 14 ‘clean sheet’.

Raffaele Ioime (Potenza) 14 Giacomo Satalino (Renate) 12 Stefano Minelli (Padova); Pierluigi Frattali (Bari); Matteo Tomei (Teramo) 11 Jacopo Furlan (Catania; Alex Valentini (Alessandria); Tommaso Nobile (Carpi) 10 Vittorio Antonino (Monopoli); Tommaso Cucchietti (Südtirol); Daniel Offredi (Triestina) 9

