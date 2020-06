VERSO I PLAY OFF – Stampa barese: da Mazzarani a Scarsella, fantasisti e mezzali da tenere d’occhio

I colleghi di tuttobari.com realizzano un articolo che focalizza l’attenzione sui fantasisti e mezzali in grado di trascinare le squadre in cui militano, in vista dei Play Off di Serie C. Viene menzionato anche il rossazzurro Andrea Mazzarani come potenziale giocatore chiave. “Pur avendo sopportato le situazioni pesanti che ha affrontato il Catania in stagione – si legge – ha trascinato gli etnei ai Play Off, con le sue giocate e i suoi 7 centri”.

Tra i giocatori da seguire con particolare attenzione figurano, inoltre, il talentuoso Fella (Monopoli), Laribi (Bari), Jelenic (Carpi), Casiraghi (Sudtirol), l’ex Catania Scarsella (Feralpisalò), Varone (Reggio Audace), Chiarello (Alessandria), Kanoute e Tulli (Catanzaro). Tutti uomini dalla cifra tecnica importante per la categoria che proveranno a fare la differenza in occasione degli spareggi più anomali della storia.

