VINCENTE PLAY OFF: dal Catania al Bari, le quote dei bookmakers

L’1 luglio si torna in campo per disputare i Play Off e ci sarà anche il Catania ai nastri di partenza. I bookmakers offrono le prime quote sulle squadre favorite per il salto di categoria in Serie B. La formazione più accreditata è il Bari di Vivarini (dato a quota 3). Alle spalle dei galletti figurano Carrarese e Reggio Audace (entrambe a 4.50). Seguono Carpi (7.50), Renate (9.50), Monopoli (12), Sudtirol (15.00), Potenza e Ternana (20) davanti a Juventus Under 23 (25.00), Pontedera e Robur Siena (30.00). Più indietro Padova, Catania e Catanzaro (35). La Virtus Francavilla, potenziale avversaria dei rossazzurri l’1 luglio al “Massimino”, tra le compagini meno favorite per la promozione in B (100).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***