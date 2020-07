RACCOLTA FONDI: quasi 900 biglietti staccati in un giorno

Come riporta la pagina Facebook La Domenica allo Stadio, vicina agli ultras della Curva Nord Catania, sono quasi 900 i biglietti staccati per la raccolta fondi organizzata dai gruppi organizzati della Nord. Domani, venerdì 3 luglio, la raccolta proseguirà in Piazza Dante dalle ore 17.00 alle 22.00. L’offerta minima, lo ricordiamo, è di 5 euro. La cifra ottenuta verrà direttamente recapitata al tecnico Cristiano Lucarelli, il quale la destinerà ai giocatori per avere un supporto economico.

