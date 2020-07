ACCADDE OGGI: 1 luglio 2016, visita di Vergara a Torre del Grifo

1 luglio 2016. L’imprenditore messicano Jorge Vergara, ex proprietario dell’importante Gruppo Omnilife e del club messicano Guadalajara deceduto a novembre 2019, quattro anni fa visitò l’imponente centro sportivo di Torre del Grifo per incontrare i dirigenti rossazzurri valutando l’avviamento della trattativa di acquisizione del Calcio Catania. Due mesi più tardi l’imprenditore rinuncerà ufficialmente all’acquisto tramite un comunicato inviato dallo Studio Catarraso, advisor del Gruppo Omnilife in Europa:

“Lo Studio Catarraso, Advisor del “Grupo Omnilife S.A. de C.V.”, comunica che dopo aver valutato attentamente tutte le opzioni possibili per l’acquisizione della Società Calcio Catania Spa, è stato deciso con i Responsabili del “Grupo Omnilife” di non procedere alla presentazione della proposta di acquisto. Riteniamo doveroso il presente comunicato per concludere in via definitiva il nostro impegno professionale per la suddetta trattativa per conto del “Grupo Omnilife” per rispetto della Societá Calcio Catania, della Stampa e della sua tifoseria che segue con passione la propria squadra. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Club e tutta la dirigenza del Calcio Catania per la disponibilità, la cordialità e l’accoglienza ricevuta”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***