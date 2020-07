ACCADDE OGGI: 19 luglio 2011, al Catania un prodotto della cantera dell’Atletico Madrid

19 luglio 2011. Il Catania perfeziona l’acquisto di un prodotto della cantera dell’Atletico Madrid, Sergio Gontán Gallardo, meglio conosciuto come Keko. I rossazzurri riescono a prelevarlo a parametro zero, di lui si parla davvero un gran bene ma trova pochissimo spazio ai piedi dell’Etna. Dopo l’esperienza in prestito al Grosseto, l’esterno offensivo spagnolo torna in Sicilia dove, dal 2012 in poi, totalizza 23 presenze in Serie A siglando il primo gol nel massimo campionato il 24 febbraio 2013 contro il Parma.

Abile nel dribbling, dotato di una buona velocità e tecnica, ha un ottimo senso dell’assist ma pecca di precisione e freddezza davanti alla porta. Nel 2014 è scaduto il vincolo contrattuale con il Catania che non ha esercitato l’opzione di rinnovo contrattuale per un ulteriore biennio. Keko, pertanto, ha proseguito la carriera all’Albacete ed all’Eibar prima di effettuare il salto di qualità al Malaga e passare al Real Valladolid. Da gennaio è un calciatore del Deportivo La Coruña.

