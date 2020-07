ACCADDE OGGI: 21 luglio 2010, Catania abbraccia il ‘Papu’ Gomez

21 luglio 2010. Lascia il San Lorenzo un giocatore classe 1988 nato a Buenos Aires che risponde al nome di Alejandro Darío Gómez, soprannominato ‘El Papu’. Destinazione Catania. Il club sudamericano comunicò la notizia della cessione del calciatore al club rossazzurro sulla base di tre milioni di euro. Soldi ben spesi sulla base delle prestazioni offerte, imprimendo un segno indelebile.

Ebbe inizio la splendida avventura di Gomez ai piedi dell’Etna rivelandosi un elemento di spicco della formazione rossazzurra in Serie A ed entrando a tutti gli effetti nella storia del Catania, oltre che nel cuore dei tifosi catanesi. Un legame destinato a proseguire nel tempo. Anche oggi che Gomez fa le fortune dell’Atalanta, l’argentino non dimentica i colori rossazzurri. Sarà sempre riconoscente al Catania per l’affetto della gente ed avere iniziato la carriera in Europa grazie alla chiamata dell’Elefante.

