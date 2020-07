ACCADDE OGGI (Video): 24 luglio 2010, il Catania sfida Deschamps in Francia

Catania avversario dell’Olympique Marsiglia in terra francese

24 luglio 2010. Amichevole di lusso, dal profumo d’Europa per il Catania. I rossazzurri allenati da Marco Giampaolo scendono in campo allo stadio “Mediterranee” di Bezier per affrontare l’Olympique Marsiglia di Didier Deschamps, attuale CT della Francia. Il prestigioso incontro si conclude con la vittoria francese per 2-0: vantaggio di N’Diaye al 7′ del primo tempo, raddoppio di Brandao al 24’ della ripresa su calcio di rigore (concesso tra le proteste degli etnei). Nonostante la sconfitta e la qualità dell’avversario, buona prova del Catania, uscito a testa alta dal confronto.

