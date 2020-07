ACCADDE OGGI – 27 luglio 2018, Lo Monaco: “Il Catania è tornato…”

27 luglio 2018. Il Catania viene presentato, come da tradizione, a Palazzo degli Elefanti. L’allora Amministratore Delegato Pietro Lo Monaco rilasciò alcune dichiarazioni sullo stato societario che, oggi, stonano con la realtà che vede il fallimento di Finaria e l’acquisizione del club rossazzurro ad opera di Sigi:

“Negli anni della Serie A eravamo una macchina che andava avanti in un certo modo ma il Catania è tornato, lo ribadisco a chiare lettere. Ringrazio anche chi lavora a Torre del Grifo. Nessuno poteva pensare cosa significasse per noi la realizzazione di questo Centro Sportivo. Dissi che sarebbe stata la garanzia che il Catania non fallisse mai ed è proprio così perchè la montagna di debiti accumulata si è attenuata. Nessuno potrà mai far fallire il Calcio Catania“.

