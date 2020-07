ARGURIO: “Ternana ostacolo difficile, ma il Catania non molla mai”

L’ex Direttore Sportivo del Catania Christian Argurio sulla sfida Play Off Ternana-Catania, in programma questa sera allo stadio “Liberati”:

“Sulla carta i rossazzurri avranno un ostacolo più difficile, dal momento che le Fere sono state costruite per vincere il campionato. E poi gli umbri hanno già preso confidenza con il campo, essendo gli unici ad aver giocato due partite, tra la finale di Coppa Italia con la Juventus U23 e il primo turno con l’Avellino. Ma gli etnei hanno giocatori forti inseriti in un ottimo gruppo, hanno il carisma dell’allenatore, hanno la spinta emotiva di superare gli ostacoli extra-campo. E alcuni singoli, soprattutto, sono in grado di decidere le partite da soli se avranno a loro disposizione l’episodio giusto. E contro la Virtus Francavilla hanno fatto vedere che non mollano mai: perdevano 0-2 e hanno vinto 3-2”, le parole di Argurio a tuttoc.com.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***