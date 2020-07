AVV. FERRAU’: “Rilanceremo Torre del Grifo, entusiasmo notevole. Martedì l’offerta, speriamo di festeggiare il 23”

In queste ore una delegazione dei soci della Sigi ha effettuato un sopralluogo a Torre del Grifo per verificarne le strutture. L’avvocato Giovanni Ferraù, attuale Presidente del CdA, ha rilasciato alcune dichiarazioni a mezzo stampa, all’esterno della struttura:

“La struttura è meravigliosa, ma tutti la conoscete. Un fiore all’occhiello e contiamo di farla tornare quello che era. Ha potenzialità enormi. Per quanto riguarda la manutenzione effettuata pensavamo peggio, ma apparentemente sembra resistere. Bisogna semplicemente rilanciare Torre del Grifo. E’ stato quasi emozionante tornare qui. Molti soci non la conoscevano e chiedevano di verificare di prima mano. Non siamo nè a Bolzano, nè in Trentino o Pordenone ma a Catania e in Sicilia, l’entusiasmo è notevole. Siamo concentrati sul 23 luglio, lavoriamo e speriamo di riposarci un pò domenica perchè se no rischiamo di rompere con le famiglie (ridr, ndr). Lunedì ci sarà un’assemblea dei soci per discutere gli ultimi dettagli, martedì presenteremo l’offerta. Poi ci rivedremo il 23 fuori dal Tribunale, spero per festeggiare tutti insieme”.

