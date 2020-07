CALCIO IN LUTTO: Rizza, addio all’età di 33 anni

Giuseppe Rizza non ce l’ha fatta a vincere la sua battaglia. L’ex calciatore della Juventus Primavera si è spento a 33 anni di età. Era ricoverato in prognosi riservata da un mese all’ospedale Cannizzaro di Catania per via di un aneurisma cerebrale. Si era risvegliato dal coma lo scorso 22 giugno, ma successivamente ha avuto un malore ed un’improvvisa emorragia cerebrale. Cresciuto nel settore giovanile juventino, Rizza aveva vestito le maglie di Rosolini, Livorno, Arezzo, Pergocrema, Juve Stabia e Nocerina. La sua ultima squadra è stata la Rinascita Retina, formazione siciliana di Prima Categoria.

