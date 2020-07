CALCIO SICILIANO – Arena (Pres. FC Messina): “Ledesma è il nostro Ronaldo”

L’FC Messina ha accolto con entusiasmo la notizia del perfezionamento dell’ingaggio dell’ex centrocampista del Catania Pablo Ledesma, che torna in Italia dopo l’esperienza etnea. Rocco Arena, patron del club peloritano, attraverso le pagine de La Gazzetta del Sud ha commentato in questi termini l’arrivo dell’argentino:

“Lui sta a Messina come Cristiano Ronaldo sta alla Juve. Pochi anni fa lo voleva il Real Madrid, ora lo abbiamo noi a Messina. Spero che la città apprezzi. Adesso regalerò a Messina un altro pezzo della sua storia, sperando a breve di trovare un accordo con un grande ex per aiutarci. Nel club uno come lui, serve a prescindere”.

VIDEO – Ufficiale, Ledesma all’FC Messina

P.S. Attendere qualche secondo per il caricamento del filmato

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***