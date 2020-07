CALCIO SICILIANO – Bucaro: “Palermo attento, non sarà facile vincere in C”

Ex allenatore della Sicula Leonzio, il palermitano Giovanni Bucaro invita il neo promosso Palermo a prestare la massima attenzione in vista del prossimo campionato di Serie C, sottolineandone le difficoltà a La Gazzetta dello Sport:

“Un campionato molto diverso dalla D. Più bello perché si gioca un calcio migliore. E poi ci sono piazze affascinanti, società che hanno tradizione e ambizioni. Basta guardare il torneo di quest’anno: Reggina, Bari, Catanzaro, Catania… tutte squadre con un passato in A e in B. Non sarà facile vincere per il Palermo. Soprattutto il girone meridionale, dal punto di vista ambientale, presenta sempre tantissime difficoltà. Mi auguro per il Palermo che il Bari vinca i playoff e approdi in B. Sarebbe una concorrente fortissima. Quella pugliese è una società strutturata, quotata e agguerrita”.

