CALCIO SICILIANO: l’ex Catania Caruso riparte dal Carlentini

Nuova avventura nel torneo di Eccellenza siculo per Simone Caruso, 26enne attaccante cresciuto nelle giovanili del Catania che esordì in prima squadra nella stagione 2013-14. L’allora tecnico rossazzurro Maurizio Pellegrino decise di premiare il ragazzo facendolo esordire in Serie A durante la partita Hellas Verona-Catania, giocata allo Stadio “Bentegodi” il 27 aprile 2014. In quell’occasione, Caruso entrò nel secondo tempo sul 3-0 in favore degli scaligeri, prendendo il posto di Gonzalo Bergessio.

Dopo l’emozionante debutto in massima serie, la carriera del ragazzo è proseguita tra i professionisti a Martina Franca e successivamente ha giocato in Serie D, vestendo le maglie di Noto e Castrovillari. Negli ultimi anni, Caruso ha militato in Eccellenza con Pro Favara, Biancavilla, Paternò e Atletico Catania e nella stagione scorsa ha indossato la casacca dello Sporting Pedara (ex Trecastagni). Adesso riparte dal Carlentini.

“Il Carlentini é una società seria e organizzata, che gode di una buona reputazione e quindi sono molto contento di questo incontro avuto con il Ds Giliberto e di avere accettato di fare parte di questa squadra – ha commentato Caruso – Conosco mister Jemma solo di fama e in particolare per il suo carisma anche se non ho avuto mai il piacere di essere allenato da lui. L’auspicio personale per questa stagione con il Carlentini – ha concluso – è quello di fare il massimo, di integrarmi al gruppo, e con la mia esperienza potere dare un valido contributo per fare bene anche quest’anno”.

