CAPUANO: “Mihajlovic come Simeone, ricordo quando a Catania…”

Durante il programma ‘Taca La Marca’, in onda su Radio Musica Television, l’ex terzino rossazzurro Ciro Capuano si sofferma sugli allenatori Diego Simeone e Sinisa Mihajlovic, con cui ebbe modo di lavorare a Catania:

“Mihajlovic prese la squadra per mano, ci mise sotto ed in sei mesi ci permise di salvarci con tre giornate d’anticipo. Mi ricordo che nell’ultima partita di campionato, noi già salvi ma reduci da un campionato particolare, eravamo mentalmente stanchi e perdevamo uno a zero, all’intervallo nello spogliatoio pensavamo che ci dicesse due cose tranquillamente invece si arrabbiò così tanto, alla fine ritornammo in campo facendo la partita della vita. E’ una persona spettacolare. Stesso discorso vale per Simeone, anche lui arrivò a Catania in un momento particolare, il suo carisma e il suo mordente l’hanno portato ad essere uno dei migliori allenatori al mondo. Sono convinto che Mihajlovic in futuro potrà allenare un grande club, non posso che parlarne bene sia come persona che come tecnico”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***