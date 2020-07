CATANIA 2019-20: “La stagione di…” Luca Calapai, statistiche del terzino destro rossazzurro

Prosegue il focus statistico dedicato ai giocatori che hanno composto l’organico del Catania nella stagione appena andata in archivio. Oggi è la volta del terzino destro titolare Luca Calapai.

Il giocatore cresciuto nel settore giovanile del club etneo ha disputato la sua seconda stagione da titolare in pianta stabile dopo essere tornato a Catania nell’estate 2018 (in precedenza ha vestito le maglie di Barletta, Modena e Carpi). L’esordio stagionale è coinciso con la prima uscita ufficiale della squadra, primo turno eliminatorio di Coppa Italia disputato in casa con il Fanfulla (risultato finale 3-0). La prima partita di campionato invece l’ha giocata l’1 settembre 2019 con la Virtus Francavilla (seconda giornata in calendario), avendo dovuto osservare in precedenza un turno di squalifica.

Le presenze stagionali complessive sono 34 (26 in campionato, 4 in Coppa Italia di Serie C e 2 a testa tra Coppa Italia maggiore e play-off). Con 2.824 minuti in campo (2.149′ in campionato, 360′ in Coppa Italia di Serie C, 135′ in Coppa Italia maggiore e 180′ nei play-off), è stato il terzo giocatore più presente dopo Silvestri e Pinto, garantendo sempre un rendimento costante e crescente. Il suo apporto alla causa rossazzurra è stato impreziosito da due assist (uno in campionato a Terni, l’altro in Coppa Italia di Serie C a Potenza), mentre alla voce cartellini si segnalano quattro ammonizioni e un’espulsione diretta rimediata a Viterbo in campionato.

