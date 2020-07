CATANIA: addio a Renzo Fantazzi, rossazzurro dal 1964 al 1967

Nota ufficiale Calcio Catania

Il Calcio Catania piange la scomparsa di Renzo Fantazzi, che indossò la maglia rossazzurra dal 1964 al 1967 collezionando complessivamente 85 presenze e tre gol, il primo in occasione di Catania-Cagliari 2-1 del 28 novembre 1965: fu l’acuto decisivo dopo le reti di Gigi Riva per i sardi ed il pari di “Todo” Calvanese. Amato dai tifosi per la grinta e la tenacia, il centrocampista emiliano fu tra i grandi artefici della conquista dell’ottavo posto in Serie A, nella stagione 1964/65. Alla famiglia Fantazzi, giungano le sincere condoglianze del nostro club.

