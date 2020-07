CATANIA: attese novità sul protocollo sanitario 2020/21

Il Catania, al lavoro per procedere con l’iscrizione al prossimo campionato, resta in attesa di conoscere il protocollo sanitario anti-Covid predisposto dalla Lega in vista della stagione 2020/2021. L’importanza scaturisce dal fatto che, a breve, occorre fissare la data del ritiro ed elaborare le linee programmatiche connesse. Il numero uno della FIGC Gabriele Gravina ha esternato le proprie perplessità sul tema e lanciato l’allarme.

Anche perchè non si sa ancora per quanto tempo sarà prorogato lo stato d’emergenza. Continuare ad applicare il protocollo attuale, che comporta ogni 4 giorni l’effettuazione di un tampone, diventa difficile da gestire nel lungo periodo per società, staff e atleti. Il nuovo protocollo dovrebbe essere reso noto ad agosto. Nel frattempo si attendono notizie ufficiali sul fronte stadio circa un’eventuale riapertura a settembre, aspetto che incide sulle casse societarie.

