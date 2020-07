CATANIA: il futuro di vari giocatori dipende anche da Lucarelli

In casa Catania si attende di capire chi si aggiudicherà il bando per portare avanti le strategie di calciomercato in vista della prossima stagione. In tale ottica sarà importante, in primis, capire quali giocatori sono disposti a rimanere e soprattutto se Cristiano Lucarelli ripartirà dalla panchina rossazzurra. Il futuro di molti calciatori potrebbe essere legato proprio all’eventuale permanenza al Catania del tecnico livornese, il quale ha già fatto sapere di proseguire l’avventura sotto il vulcano a patto che si riparta da una base solida e competitiva, senza stravolgimenti dell’ossatura della squadra.

In ogni caso, dopo avere rinunciato a disputare i Play Off, Di Molfetta è destinato altrove e pare che abbia già un accordo di massima con altra società. Anche Furlan dovrebbe essere ceduto, a forte rischio addio chi è in scadenza di contratto mentre Martinez sarebbe orientato a restare qualora giocasse con continuità. Non mancano le richieste per Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto, Curcio e Biondi – che piace tanto anche in Serie B (e pare al Sassuolo in A) – ma non è scontata la loro cessione. Vicente e/o Salandria potrebbero essere pedine funzionali al nuovo progetto rossazzurro. Probabile trasferimento altrove, invece, per Saporetti, Welbeck, Manneh, Barisic, Curiale e Dall’Oglio. Dubbi sul futuro di Mazzarani, Capanni rientrerà al Milan per fine prestito.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***