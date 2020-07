CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2020, i rossazzurri con più presenze. Biagianti, Pisseri e Curiale sul podio

Da cinque anni i rossazzurri militano in Lega Pro. Tentativo ripetuto di fare ritorno nel campionato cadetto, ma il Catania non ce l’ha fatta. Capitan Biagianti, in queste stagioni vissute amaramente in terza serie, dal 2015 al 2020 è stato il calciatore con più apparizioni in casacca rossazzurra. Ben 129, poco più dell’estremo difensore Pisseri che ha lasciato la Sicilia la scorsa estate, destinazione Pistoiese dopo tre stagioni. Terzo gradino del podio per Curiale, attaccante che ha dato il meglio di sè nell’annata 2017/18 durante la prima gestione Lucarelli (17 gol all’attivo). Alle sue spalle Mazzarani, Bucolo e Lodi. Nella speciale Top 10 di seguito riportata figura, tra gli altri, lo sloveno Barisic:

Marco Biagianti, 129 presenze Matteo Pisseri, 126 Davis Curiale, 102 Andrea Mazzarani, 101 Rosario Bucolo, 96 Francesco Lodi, 96 Andrea Russotto, 91 Maks Barisic, 86 Ramzi Aya, 83 Tommaso Silvestri, 74

