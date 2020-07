CATANIA IN LEGA PRO – Tifo Rewind: 9 ottobre 2016, applausi a scena aperta contro il Messina

Quante emozioni domenica 9 ottobre 2016 allo stadio “Angelo Massimino”. Quattro gol sul rettangolo di gioco, occasioni, pali, un pubblico di 10.000 unità festante e tanto entusiasmo sugli spalti. Il ritorno dei tifosi messinesi a Catania rende l’atmosfera ancora più elettrizzante. Cori d’incitamento per le rispettive squadre, sfottò sia da una parte che dall’altra come vuole il sano campanilismo senza generare alcun tipo di violenza. E’ stata anche l’occasione per ricordare Angelo “Bomboletta” ed Antonino Currò. Il primo, giovanissimo e grande tifoso rossoazzurro scomparso qualche anno fa a seguito di un gravissimo incidente stradale; il secondo per avere perso la vita in occasione del derby Messina-Catania disputato nel 2001, a causa dell’esplosione di un petardo.

Sul campo due formazioni che si danno sportivamente battaglia fino al triplice fischio del direttore di gara. Un Messina mai domo contro un Catania ancora più determinato a fare sua l’intera posta in palio riassaporando, finalmente, il successo che mancava dall’esordio stagionale in campionato con la Juve Stabia. Stesso risultato di allora: 3-1. Protagonista indiscusso Andrea Di Grazia. Catanese di San Giovanni Galermo, l’ex attaccante dell’Akragas conferma di attraversare uno splendido momento di forma, realizzando una tripletta di pregevole fattura. La standing ovation nei suoi confronti sintetizza l’apprezzamento del pubblico ma, in generale, l’intero complesso di squadra merita gli applausi dei tifosi.

