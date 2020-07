CATANIA: quale futuro per il club? I risultati del sondaggio aggiornati

La Sigi SpA promossa da Fabio Pagliara proverà a giocarsi le proprie carte, nell’ottica di acquisire le quote del Calcio Catania, ma non si esclude l’eventuale interesse di altri soggetti e, purtroppo, è giunta la notizia del fallimento di Finaria che complica le cose. Quale futuro per l’Elefante? Cosa ti aspetti? Il popolo rossazzurro continua a dire la sua in proposito. Ecco i risultati del sondaggio di TuttoCalcioCatania.com aggiornati:

Il Catania passerà alla Sigi, 51%

Sono pessimista, il Calcio Catania cesserà di esistere, 30%

Punto su Joe Tacopina, 13%

Riusciranno a spuntarla altri soggetti, 6%

Cambio di proprietà, cosa ti aspetti? Riusciranno a spuntarla altri soggetti Il Catania passerà alla Sigi Sono pessimista, il Calcio Catania cesserà di esistere Punto su Joe Tacopina Created with

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***