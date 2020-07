CATANIA (Sondaggio): passaggio di proprietà, Sigi soluzione valida per il rilancio?

Da qualche giorno il Calcio Catania ha una nuova proprietà, la Sport Investment Group Italia meglio nota come Sigi. Salvata la matricola a seguito dell’aggiudicazione dell’asta competitiva, la Sigi è al lavoro per formalizzare l’iscrizione al campionato di Serie C 2020/21. Concluso il ciclo Pulvirenti dopo 16 anni, la società strutturata sotto forma di azionariato diffuso punta a rilanciare la squadra dell’Elefante. Ritieni che la SpA promossa da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino rappresenti la soluzione ideale per il rilancio rossazzurro? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com:

Sigi soluzione valida per il rilancio? Sì, è la soluzione migliore No, avrei dato una nuova chance alla precedente gestione Sì, a patto che entrino in società figure più forti economicamente No, avrei preferito altre soluzioni

