DA CATANZARO, voto ‘5’ a Di Piazza: “L’ex Catania ha reso molto meno delle aspettative”

Non è andata bene a Matteo Di Piazza in questi mesi. Trasferitosi al Catanzaro nella sessione invernale del calciomercato, l’ex attaccante del Catania sperava nella vittoria dei Play Off in giallorosso, ma il campo non gli ha dato ragione. La redazione di catanzarosport24.it, nell’attribuire le pagelle ai calciatori calabresi, ha votato con un ‘5’ il contributo offerto da Di Piazza:

“La punta, arrivata dal Catania come colpo del mercato invernale giallorosso – si legge – in 10 presenze (una sola non da titolare) ha reso molto meno di quanto ci si aspettasse. Vuoi per la condizione fisica non ottimale, vuoi per il mancato affiatamento con i suoi compagni di reparto, il numero 9 delle Aquile è andato a segno solamente 2 volte (doppietta contro il Rieti) e nella maggior parte dei casi le prestazioni sono state al di sotto della sufficienza. Stesso dicasi nelle due gare dei playoff”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***